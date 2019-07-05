بوتين لبابا الفاتيكان: شكرا على وقتك.. وصحيفة: رئيس روسيا تأخر 40 دقيقة

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس "شكرا لك على الوقت الذى خصصته لى، لقد كان حديثنا ذا ثقل ومثير للاهتمام".

هذه هى الكلمات التى وجهها الرئيس الروسى إلى البابا فى نهاية اللقاء المغلق فى مبنى المكتبة الرسولية، والذى استمر لمدة ساعة تقريبًا.

وقال بيان فاتيكانى إنه "وقت تبادل الهدايا، قدم زعيم الكرملين للبابا، نسخة أولى لفيلم "خطيئة مايكل أنجلو"، الذى يتحدث عن شخصية الرسام الإيطالى، للمخرج الروسى الكبير أندريه كونكالوفيسكيتش، مذكرا البابا بأنه "أحد أشهر مخرجينا".

وقالت صحيفة "كوبى" الإسبانية إن بوتين وصل بعد أكثر من 40 دقيقة من موعد لقاء البابا، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يتأخر بوتين عن موعده مع بابا الفاتيكان، حيث حدث ذلك من قبل فى عام 2015 حيث وصل الرئيس الروسى متأخرا ساعة تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة الثالثة التى يستقبل فيها البابا فرانسيس، الرئيس الروسى فى الفاتيكان، على الرغم من أن بوتين زار الكرسى الرسولى فى 6 مناسبات.