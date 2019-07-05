سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 10:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

بلومبرج: قطر تشهد هشاشة اقتصادية مع تباطؤ أعمال البنية التحتية لكأس العالم

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:18 ص
بلومبرج: قطر تشهد هشاشة اقتصادية مع تباطؤ أعمال البنية التحتية لكأس العالم تميم بن حمد
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن قطر تشهد حالة من الهشاشة الاقتصادية مع تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التى تنظمها الإمارة الصغيرة التى تصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار.

وأوضح تقرير بلومبرج أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، تتراجع لأول مرة منذ بداية سلسلة البيانات، طبقا لهيئة التخطيط والإحصاء القطرية. وكانت تحقق فى السابق نسبة نمو سنوية 18% منذ نهاية 2012.

وأظهرت الأرقام الصادرة أمس الخميس أن الركود يعيق بشكل متزايد الاقتصاد الأوسع، باستثناء استخراج النفط والغاز، قد نما بأقل من 2% من الأشهر الستة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن الطفرة فى البناء التى كانت قطر قد شهدتها خلال العقد الماضى منذ الإعلان غير المتوقع عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، قد بدأت تظهر عليها علامات الخفوت العام الماضى، مما أدى إلى تباطؤ حاد مع دخول البلاد فى المرحلة النهائية نحو البطولة، وفى الوقت نفسه فإن باقى اقتصادها على وشك الجمود، حيث تقلصت أعمال التعدين واستغلال المحاجر معظم الأرباع فى السنوات الأخيرة.


قطر

الاقتصاد القطرى

البنية التحتية بقطر

كاس العالم بقطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مباشر قطر يكشف تفاصيل انهيار اقتصاد الدوحة بسبب سياسات الحمدين

الخميس، 04 يوليه 2019 11:00 م

تباين بورصات الخليج بختام جلسة نهاية الأسبوع.. وبورصة قطر حمراء

الخميس، 04 يوليه 2019 08:00 م

شاهد.. مباشر قطر: تراجع الاستثمار الأجنبى شاهد على انهيار اقتصاد الحمدين

الخميس، 04 يوليه 2019 08:00 م

لبنان لم تسلم من إرهاب قطر.. تميم يشترى سندات بــ"500 مليون دولار دعما لحزب الله.. مباشر قطر: تنظيم الحمدين ينفذ مخطط خبيث لمساعدة طهران فى التوغل بالمنطقة.. وخبراء: تسخر إمكانياتها لضرب استقرار السعودية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة