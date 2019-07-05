بلتون تتوقع حذف 4 شركات من مؤشر EGX30 لعدم استيفاء معايير قيمة التداول

كتب هانى الحوتى

توقع بلتون، حذف 4 شركات من مؤشر EGX30، لعدم استيفاء معايير قيمة التداول مع إجمالى التدفقات النقدية الخارجة وتقدّر بـ 7.3 مليون دولار، والشركات المتوقع حذفها من المؤشر هى غبور أوتو (بوزن 1.2%، تدفقات نقدية خارجة: 3,6 مليون دولار)، شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (بوزن 1.0%، تدفقات نقدية خارجة: 3,1 مليون دولار)، ثروة كابيتال (بوزن 0.1% وتدفقات نقدية خارجة: 0.4 مليون دولار)، ارابيا انفستمنتس هولدنج (بوزن 0.1% وتدفقات نقدية خارجة 0,2 مليون دولار.

ومن المقرر أن تعلن البورصة المصرية عن نتائج المراجعة، نصف السنوية للمؤشر لشهر أغسطس 2019، وذلك خلال الأسبوع الرابع من يوليو 2019، وأى تغيير فى المؤشر سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس 2019، مع بدء العمل بإعادة التوازن فى جلسة تداول يوم 31 يوليو 2019.

كما توقع بلتون، إدراج 4 شركات مع إجمالى تدفقات نقدية داخلة تقدّر بـ 14,0 مليون دولار، لاستيفائهم معايير قيمة التداول، والشركات المحتمل إدراجها هى شركة مستشفى كليوباترا (بوزن 1.3% وتدفقات نقدية داخلة: 4,1 مليون دولار)، وسيدى كرير للبتروكيماويات (بوزن 1.2% وتدفقات نقدية داخلة 3,8 مليون دولار) و أوراسكوم كونستركشن (بوزن 1.1% وتدفقات نقدية داخلة: 3,6 مليون دولار) وسى آى كابيتال القابضة (بوزن 0.8% وتدفقات نقدية داخلة 2,6 مليون دولار).

واستبعدت بلتون، استبعاد سهم جلوبال تليكوم القابضة من مؤشر البورصة المصرية EGX30 فى مراجعة أغسطس 2019، مبررة ذلك بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 26 يونيو عن موافقتها على عرض الشراء الإجبارى من “فيون هولدنجز بى في” لشراء نحو 1.99 مليار سهم تمثل 42.31% من أسهم جلوبال تيلكوم القابضة المصدّرة بسعر معدّل 5.08 جنيه للسهم (منخفضاً بنسبة 4% من سعر العرض السابق عند 5.3 جنيه للسهم)، وتم إعلان عرض الشراء الإجبارى رسميا فى الصحف المحلية، وستبدأ مدة العرض بالسوق لمدة 25 يوم عمل من 2 يوليو وحتى 6 أغسطس.

ونظراً لأن إعلان إعادة توازن مؤشر البورصة المصرية EGX30 سيكون قبل انتهاء مدة عرض الشراء الإجبارى فى السوق، لا يتوقع استبعاد سهم جلوبال تليكوم القابضة من المؤشر لأنه يستوفى متطلبات قيمة التداول ونسبة التداول الحر وتكرار التداول، على الجانب الآخر، يتوقع استبعاده فوراً بعد الموافقة على عرض الشراء الإجبارى والتنفيذ، مما سيقلل إجمالى عدد مكونات مؤشر البورصة المصرية EGX30 من 30 إلى 29 شركة.

يبلغ وزن سهم جلوبال تليكوم القابضة فى مؤشر EGX30 حاليا 4.2%.

تنص قواعد الاستمرارية فى مؤشر EGX30 على أن الأوراق المالية للشركات التى تقدمت بطلب تسوية للإفلاس، أو التى تم وقف أعمالها والتى من غير المرجح مزاولة نشاطها التجارى بشكل طبيعى ومن غير المحتمل تداولها فى المستقبل القريب ، يتم حذفها من المؤشر فى أقرب وقت ممكن، ويتم التعامل بنفس الطريقة مع الشركات التى لا تستوفى شروط الإدراج فى البورصة المصرية والمعلن عن شطبها من البورصة.