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بعد إطلاقها من وزارة الأوقاف.. تعرف على مهام إمام المنطقة

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:00 ص
بعد إطلاقها من وزارة الأوقاف.. تعرف على مهام إمام المنطقة لقاء مجتمعى يجمع علماء الدين برموز مجتمعية أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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ابتكرت وزارة الأوقاف، عدة تصنيفات دعوية غير ممولة لأئمتها، لفتح باب التميز، وتوزيع المهام الدعوية، وتشجيع كوادرها على التميز، منها إمام متميز، وأخيرا إمام منطقة، والذى تم تحديد له عدة مهام ويحصل على مزايا خاصة، وهى : 
 
 
1 - يمثل الوزارة بمنطقته فى المناسبات الاجتماعية لدى مؤسسات الدولة ولدى القطاعات الأخرى.
 

2 - وجود إمام المنطقة يمنع المتاجرين ومحتكرى الوطنية من استخدام العمامة الأزهرية ضمنيا فى الظهور فى المناسبات باسم الوزارة دون تفويض.

 
3 - يتم تدريبهم وإعدادهم وعقد مقابلات لهم حيث يتحدثون باسم الوزارة فى المحافل حسب المتفق عليه.
 

4 - يعد إمام المنطقة الوجهة والظهير الدعوى الموازى لمدير الإدارة لتوزيع المهام.

 
5 - يحصل على 1000 جنيه مكافأة عمل ويمنع الدخلاء فى التلاعب باسم الوزارة.
 

6 - ينتظر شغل 680 منطقة بينما يتسابق 774 على المواقع ما قد يفتح الباب أمام دفعة أخرى تكميليا.

 
7 - الوزارة فتحت الباب أمام الأئمة المتميزين والحاصلين على درجات علمية عليا.
 

8 - الاختيار باختبار تحريرى وشفهى وكشف هيئة لبحث ملائمة المظهر.

 
9 - التوسع فى التوصيفات المهنية يواكبه التوسع فى المدارس العلمية والقرآنية لنشر الثقافة الدينية.
 

10 - التوجه الفكرى الوسطى شرط لشغل المواقع المدعوية المتقدمة والتعينات.


وزاره الاوقاف

إمام متميز

العمامة الأزهرية

إمام منطقة

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