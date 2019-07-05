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بدء إختبارات القدرات فى 4 كليات بجامعة المنيا غدًا

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:40 م
بدء إختبارات القدرات فى 4 كليات بجامعة المنيا غدًا اختبارات القدرات للطلاب - أرشيفية
فريق المحافظات

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تستقبل جامعة المنيا، غدا السبت، الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام والراغبين في القبول باحدى كليات الجامعة التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجرى بهذه الكليات عن طريق حجز القدرات من خلال الخدمة المجانية المتاحة على موقع بوابة الحكومة المصرية علي الانترنت https://www.tansik.egypt.gov.eg ، بكليات التربية الرياضية "بنين وبنات"، وشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية الفنون الجميلة "فنون وعمارة"، وكلية التربية الفنية. 
 
واكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا على استعداد الجامعة الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين لأداء اختبارات القدرات بكليات الجامعة المعنية، والتي من المقرر لها أن تبدأ غداً السبت السادس من يوليو الجاري، مشيراً بأن الجامعة وفرت ماكينات الدفع الإلكتروني بمقار اللجان تيسيراً لإجراءات التسجيل  وتسهيلاً على أبنائنا الطلاب.
 
يذكر أن عملية تسجيل الطالب على شبكة الانترنت تشمل عدة خطوات هي أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى ثم الى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن "رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومى، المحافظة، الادارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التى درسها الطالب علمية [هندسية – ادبية]"، وعلى الطالب التاكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب، بعدها ستظهر للطالب قائمة بانواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات واماكن اداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.
 
ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية  في يوم منفصل مع العلم بان قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة ايام متتالية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال التسجيل الذى يشمل على أنواع القدرات والمواعيد واماكن اداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الالكترونى.
 
 

 


اختبارات القدرات بالمنيا

جامعة المنيا

طلاب المنيا

الثانوية العامة

التربية الرياضية بالمنيا

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