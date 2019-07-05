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بتعانى من النقرس.. تعرف على أعراض ارتفاع حمض اليوريك بالجسم

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:00 ص
بتعانى من النقرس.. تعرف على أعراض ارتفاع حمض اليوريك بالجسم حمض اليوريك وعلاقته بالنقرس
كتبت إيناس البنا

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يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك فى الجسم النقرس وحصى الكلى وحتى الفشل الكلوي، كما ترتبط مستويات حمض اليوريك العالية بأمراض القلب أو أمراض الكلى المزمنة، لكن من غير المعروف أنها تسبب هذه الحالات.

وعلى الرغم من أن  نتائج ارتفاع مستوى حمض اليوريك لا يمكن التنبؤ بها ، فقد تسبب نوبات النقرس المتكررة أو لا تسبب شيئا على الإطلاق وذلك وفقا لتقرير موقع " mayoclinic".

إذا أدى ارتفاع مستوى حمض اليوريك إلى النقرس، فإن الأعراض تشمل الالتهاب والاحمرار في المفاصل، بالإضافة إلى الألم الشديد، و النقرس هو نوع من التهاب المفاصل حيث يصبح حمض اليوريك في الدم شديد التركيز ويبدأ في تكوين بلورات حادة داخل المفاصل، وهو العرض الأكثر شيوعًا عند قاعدة إصبع القدم الكبير.

في العادة، يظل حمض اليوريك مذابًا في الدم ويتم إفرازه عن طريق الكلى، ولكن عندما لا ترشحه الكلى بدرجة كافية أو ينتج الجسم كثيرًا منه، يمكن أن تتشكل البلورات.

ارتفاع مستوى حمض اليوريك
ارتفاع مستوى حمض اليوريك

 

هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في ارتفاع مستويات حمض اليوريك، وتشمل هذه :
 

  • استهلاك الكحول المفرط .
  • قصور الغدة الدرقية .
  • السمنة.
  • الوجبات الغذائية الغنية في بعض البروتينات والأدوية المدرة للبول.

بينما تشمل العوامل الأخرى المحتملة في تطوير مستويات عالية من حمض اليوريك " الوراثة والأدوية التي تثبط الجهاز المناعي والصدفية"، وعلاجات السرطان مثل الإشعاع أو العلاج الكيميائي أيضا يمكن أن ترفع مستويات حمض اليوريك.

 


حمض اليوريك

النقرس

العلاج الاشعاعى

الادوية المدرة للبول

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