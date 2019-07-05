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بالفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء يتابع حركة مواقف السيارات بالإسماعيلية

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:20 م
بالفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء يتابع حركة مواقف السيارات بالإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن الدكتور مصفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تواصل معه عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة أعمال المتابعة الدقيقة لجميع مواقف السيارت بنطاق المحافظة وتوابعها وكذا محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وتابع المحافظ فى بيان له، أن رئيس الوزراء اطمأن على انتظام سير العمل بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام التام من الجميع بأسعار التعريفة الجديدة وعدم المغالاة أو أى شكل من أشكال استغلال المواطنين بالإضافة للتأكد من عدم وجود أية مشكلات أو أزمات، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة واستعراض لما تم اتخاذه من إجراءات بالمحافظة.

ويأتى هذا لمتابعة تطورات الأحداث بعد تحريك أسعار الوقود وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب وإعلانها بمختلف وسائل الإعلام والتأكد من تعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

 

اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية (1)
اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية 

 

اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية (2)
اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية 

 

اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية (3)
اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية 

 

اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية (4)
اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية

أسعار الوقود

التعريفه الجديدة

أسعار البنزين

رئيس الوزراء

اسعار الاجرة الجديدة

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