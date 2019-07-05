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انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.2 دولار للبرميل

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:45 م
انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.2 دولار للبرميل إنتاج النفط - أرشيفية
كتبت- مروة الغول

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انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث سجل خام برنت 63.2 دولار للبرميل بمعدل انخفاض بلغ 0.1% وذلك عن أخر إغلاق له أمس كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 56.72 دولار للبرميل بمعدل انخفاض بلغ  1.1%.

وجاءت الانخفاضات التى شهدتها أسعار النفط اليوم  مدعومة  بمخاوف مستقبل الطلب على النفط  والخلافات التجارية التى  تهدد بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمى ولكن القرارات التى أتخذتها منظمة الدول المصدرة للنفط ودول خارجها من ضمنها روسيا أو ما يعرف بـ"أوبك بلس " من تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة الـ 9 أشهر القادمة  حد من حجم هذه الانخفاضات.

 وانخفض مخزون الخام الأمريكي 1.1 مليون برميل  خلال الأسبوع الماضي وسط توقعات بانخفاضها ثلاثة ملايين برميل.

 


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اسعار النفط اليوم

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