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انخفاض أسعار القمح والفول والذرة بنهاية الأسبوع الأول ليوليو

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:38 م
انخفاض أسعار القمح والفول والذرة بنهاية الأسبوع الأول ليوليو قمح
كتب هانى الحوتى

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شهد سوق السلع وخاماتها نهاية الأسبوع الأول لشهر يوليو، انخفاض مؤشرات أسعار الفول والذرة والصويا والقمح والعلف، طبقاً لما أعلنته أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد أسعار السلع وخاماتها بالأسواق العالمية والبورصات السلعية، فى تقريرها اليومى لقائمة أسعار السلع بالسوق المحلى المصرى، وجاءت كالتالى:-
 
قمح 11.5 أوكرانى 3900 جنيه / طن صب أرضه 
 
قمح 11.5 روسى 3930 جنيه / طن صب أرضه 
 
قمح 11.5 أمريكى 3940 جنيه / طن صب أرضه 
 
دقيق -24 4700 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
دقيق -27 4900 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
ردة محلى 3550 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
 
أرز شعير عريض 5200 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
أرز شعير رفيع 4500 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9200 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 8100 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 7000 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
زيت صويا مكرر 13200 جنيه / طن صب أرضه 
 
زيت أولين RBD 9200 جنيه / طن صب أرضه 
 
زيت ذرة خام 12200 جنيه / طن صب أرضه 
 
زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن صب أرضه 
 
 
سكر مكرر 7100 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
نشا غذائى 7100 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
جلوكوز 6900 جنيه / طن صب أرضه
 
فول بلدى – رفيع – محصول جديد 20000 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
فول بلدى – عريض – محصول جديد 11900 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
فول ليتوانى  9750 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
فول أسترالى 11750  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
فول كندى 9200  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
فول أثيوبى 10500  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
 
فول إنجليزى 8800 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
ذرة برازيلى /  أرجنتينى 3650 جنيه / طن صب أرضه 
 
ذرة أوكرانى 3540 جنيه / طن صب أرضه 
 
ذرة رومانى / بلغارى 3560 جنيه / طن صب أرضه 
 
صويا 47 6800 جنيه / طن صب أرضه
 
صويا 46 6350 جنيه / طن معبأ  أرضه 
 
صويا 44 6050 جنيه / طن معبأ  أرضه 
 
بذرة صويا أمريكى 6700 جنيه / طن صب أرضه 
 
بذرة صويا أرجنتينى 6650 جنيه / طن صب أرضه 
 
بذرة صويا براجواى 6500 جنيه / طن صب أرضه 
 
دى دى جى إس أمريكى 5400 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
جلوتين مستورد 12000 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
جلوتين محلى 11900 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
جلوتو فيد محلى 3450 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
كسب عباد – 36% 4750 جنيه / طن معبأ أرضه
 
داكوتا جولد دى دى جى اس 7200 جنيه / طن صب وصال
 
صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال
 
علف بادى تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن معبأ أرضه 
 
علف نامى تسمين سوبر 21% 6550 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
علف ناهى تسمين سوبر 19% 6450 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
علف بادى نامى 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
لحم أبيض دواجن 22 جنيه / كيلو 
 
لحم أحمر دواجن  28 جنيه / كيلو 
 
حديد 11500 جنيه / طن أرضه
 
خردة الحديد 5250 جنيه / طن أرضه 
 
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 48000 جنيه / طن أرضه 
 
خام الألومنيوم – بثق 56000 جنيه / طن أرضه 
 
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000 جنيه / طن أرضه 
 
خام النحاس الأحمر - كابلات 101000 جنيه / طن أرضه 
 
خام النحاس الأحمر - بارات 109000 جنيه / طن أرضه 
 
الأسمنت 820  جنيه / طن أرضه 
 
يوريا  5200 : 5400  جنيه / طن أرضه 
 
النترات  5100 : 5300 جنيه / طن أرضه 
 
فوسفات ناعم 1550 جنيه / طن أرضه 
 
فوسفات خشن 2050 جنيه / طن أرضه 
 
الذهب - 21 660 جنيه / جرام 
 
الذهب - 24 755 جنيه / جرام 
 
الدولار الأمريكى "بنك مركزي" شراء/بيع 16.54/ 16.67 جنيه
 

اسواق للمعلومات السلعية

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فول

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