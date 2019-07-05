انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة قرية العامرية بالعياط

تمكن أهالى قرية العامرية بالعياط من انتشال جثة طفلة تعرضت للغرق بترعة القرية، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء إجراءات الدفن.

وأكدت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن الطفلة اختل توازنها وسقطت بالترعة، ما أسفر عن مفارقتها الحياة.

تلقى المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد غرق طفلة بترعة قرية العامرية.



فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى "أمانى.ف" تلميذة بالصف الخامس الابتدائى، اختل توازنها وسقطت بالترعة، ما أسفر عن غرقها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.