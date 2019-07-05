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القوى العاملة: بدء تدريب 45 شابا معاقا على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:36 م
القوى العاملة: بدء تدريب 45 شابا معاقا على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال تدريب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تستأنف غدا السبت، مبادرة "مصر بكم أجمل" فى محافظة الإسكندرية التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، عقد برنامجها التدريبي الثاني  لمدة 6 أيام، لتدريب 45 شابا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.
 
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن البرنامج التدريبي يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأى عمل.
 
 
وأشارت الوزارة إلي أنه سيتم تخصيص جزء من البرنامج التدريبى للتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر، ويتم خلال البرنامج توفير فرص العمل المناسبة لذوى الإعاقة، وتوجيه الراغبين فى إقامة مشروعات إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهم حتى تنفيذ مشرعاتهم.
 
 
وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف مبادرة مصر بكم أجمل: إن المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات: الإسكندرية، والشرقية ، والدقهلية ، وبني سويف ، واسيوط ، وأسوان، والمرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.
 
 
وأشارت إلي أن نسبة الاقبال علي المبادرة من شباب الجنسين فاقت كل التوقعات بالبرنامج الأول بالنظر إلى أنه كان مرحلة تجريبية ، وتزايدت بالبرامج اللاحقة، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول واستفادة المتدربين من البرنامج وتوفير فرص العمل ودعم تنفيذ بعض المشروعات للراغبين بريادة الأعمال.

القوى العامله

وزاره القوى العامله

رياده الاعمال

ذوى الاعاقه

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