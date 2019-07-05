القبض على عامل هارب من 81 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عامل هارب من 81 حكمًا قضائيًا بلغ إجمالى العقوبة فيهم 38 سنة و4 شهور بتهم"تبديد،نصب،سرقة تيار كهربائى" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الإحكام بضبط المتهم "السيد.ا.س" 40 عامًا عامل، ومقيم دائرة مركز فاقوس شرقية مطلوب التنفيذ عليها فى 81 حكما قضائيا بلغ اجمالى العقوبة فيهم 38 سنة و4 شهور بتهم (تبديد،نصب،سرقة تيار كهربائى) فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.