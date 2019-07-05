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القبض على عاطلين بأسلحة نارية وذخائر بالقليوبية

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:38 م
القبض على عاطلين بأسلحة نارية وذخائر بالقليوبية حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط كلا من " وليد   س  م " 25  سنة،عاطل ومقيم قرنفيل  دائرة مركز القناطر الخيرية ، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا "مخدرات ،سرقة مسكن أخرهم القضية رقم 1074 لسنة 2017م جنح قسم قها ،سرقة مسكن ،وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 380 جرام ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض " كتر " وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6565 لسنة 2019م ادارى مركز القناطر الخيرية.
 
كما تم ضبط " محمد   م  ا  " 27سنة، عاطل ومقيم بهتيم  دائرة القسم  المراقب هارب علي ذمة القضية رقم 1657 لسنة 2013 م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة – سرقة بالإكراه ، 5 سنوات تبدأ من 18/5/2018 م  وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع  وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

مخدرات

اسلحة نارية

القناطر الخيرية

امن القليوبية

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