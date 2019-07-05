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السيطرة على حريق بمعرض ملابس بمنية النصر فى الدقهلية بسبب ماس كهربائى

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:00 م
السيطرة على حريق بمعرض ملابس بمنية النصر فى الدقهلية بسبب ماس كهربائى سيارة مطافئ- ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمعرض ملابس بمنية النصر.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمعرض ملابس بجوار موقف السيارات بمنية النصر.

وعلى الفور انتقل ضباط الدفاع المدنى إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن للحريق بمعرض ملابس التحرير وتبين احتراق المعرض بالكامل دون خسائر فى الأرواح وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ماس كهربائى فى لوحة الكهرباء الخاصة بالمعرض.

 

 


الدقهلية

أخبار الدقهلية

حريق معرض ملابس

حريق

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