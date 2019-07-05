السعودية.. وفاة الأميرة الجوهرة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الجمعة، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.