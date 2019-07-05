السعودية.. وفاة الأميرة الجوهرة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الجمعة، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
السعودية.. وفاة الأميرة الجوهرة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعودالجمعة، 05 يوليه 2019 11:22 ص
الديوان الملكى السعودى
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