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السعودية.. وفاة الأميرة الجوهرة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:22 ص
السعودية.. وفاة الأميرة الجوهرة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الديوان الملكى السعودى
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الجمعة، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


الديوان الملكى السعودى

السعودية

الأميرة الجوهرة

مكة المكرمة

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