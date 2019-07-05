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السعودية تعلن وصول أولى رحلات الحجاج إلى المملكة من بنجلاديش

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:36 م
السعودية تعلن وصول أولى رحلات الحجاج إلى المملكة من بنجلاديش حجاج
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أعلنت المملكة العربية السعودية وصول أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى فى جدة اليوم الجمعة قادمة من بنجلاديش وتحمل على متنها 237 راكبًا، مشيرة إلى أنه من المتوقع وصول نحو 4000 حاج من جنسيات مختلفة بنهاية هذا اليوم.


وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الذى كان فى استقبال الحجاج القادمين إلى المملكة - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنّ الوزارة بمختلف قطاعاتها تعمل بشكل دؤوب وبالتعاون مع الجهات المشاركة فى منظومة خدمات الحج على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.


وحثّ وزير الحج والعمرة منسوبى الوزارة كافة على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، إنفاذًا للتوجيهات الملكية بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بآداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.


من جهة أخرى ، اطلع وزير الحج والعمرة على آلية تنفيذ مبادرة نقل الأمتعة التى تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك المعنية بنقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة إلى مساكنهم التى تطبق لأول مرة فى موسم حج هذا العام وتهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات وصول الحجاج بما يسهم فى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتسهيل وصول المسلمين لآداء المناسك وتحسين تجربتهم وإثرائها.


حجاج

الحج

السعودية

بنجلاديش

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