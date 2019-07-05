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الزراعة: تغذية 11 ألف رأس ماشية بقطاع الإنتاج لتوفير أضاحى العيد

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:40 ص
الزراعة: تغذية 11 ألف رأس ماشية بقطاع الإنتاج لتوفير أضاحى العيد أضاحى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن الاهتمام بالإنتاج الحيوانى والرعاية البيطرية والتحصينات، موضحا وصول أعداد القطيع إلى 11 ألف رأس ماشية بمزارع القطاع بتكلفة تتعدى 12 مليون جنيه مقابل توفير الأعلاف والتحصينات لتوفير الأضاحى للجمهور، وإيرادات تصل إلى 16 مليون جنيها بصافى ربح قدره 4 ملايين جنيه.

وقال الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج، إن تم عرض التقرير السنوى على وزارة الزراعة، وحصل "اليوم السابع" عليه يوضح، إنه تم تحصيل متأخرات للقطاع لدى الجهات الخارجية والشركات بمبالغ تتعدى 15 مليون جنيه خلال الستة أشهر السابقة، مضيفا :أن انتاج تقاوى الاصناف المحسنة خلال الموسم الشتوى فى مساحات تتعدى 3 آلاف فدان من القمح والشعير والفول مما يدعم صناعة التقاوى فى مصر.

وأوضح عبد العال، أنه جارى زراعة الموسم الصيفى بزراعة ما يقرب من 4 آلاف فدان ارز تقاوى وتجارى لصالح القطاع وشركات التقاوى والإدارة المركزية للتقاوى والمعاهد البحثية، وزراعة ما يقرب من 600 فدان قطن لإنتاج التقاوى وإكثار الأصناف الجيدة من خلال شركات انتاج التقاوى بحق انتفاع قدرة 10600 جنيها بدلا من 8000 جنيه فى الأعوام السابقة بزيادة قدرها 3 مليون جنيها لصالح قطاع الإنتاج.

 


الإنتاج الحيوانى

زراعات الصيفى

الشعير

زراعات الفول

قطاع الإنتاج

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