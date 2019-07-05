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الزراعة: ارتفاع حصيلة بيع الحاصلات البستانية لـ 7 ملايين جنيه من 3 مزارع

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:31 م
الزراعة: ارتفاع حصيلة بيع الحاصلات البستانية لـ 7 ملايين جنيه من 3 مزارع وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقريرًا قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أنه لأول مرة يتم الارتقاء بإنتاجية الفدان خلال الموسم الشتوى بما يحقق مكاسب تتعدى 5 مليون جنية عن الاعوام السابقة لحساب قطاع الإنتاج.

وأكد الدكتور ايمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج، خلال عرضة التقرير السنوى، على وزارة الزراعة الذى حصل لـ "اليوم السابع" عليه، أن مكاسب القطاع فى ارتفاع ايرادات محصول البنجر من 14.5 الى 16.5 مليون جنيها، مؤكدا: ارتفاع متوسط انتاج تقاوى القمح من 11.5 الي14.20 اردب للفدان ومتوسط انتاجية تقاوى الشعير من 8 الى 12 أردب للفدان.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج، ارتفاع حصيلة بيع الحاصلات البستانية بالقطاع لتصل إلى 7 مليون جنيه من بيع 3 مزارع فقط بما يعادل حصيلة بيع كل المزارع فى الاعوام السابقة، ارتفاع قيمة حق الانتفاع من 8 آلاف جنية للفدان فى الاعوام السابقة الى 14 ألف جنية بما يحقق ما يقرب من 10 مليون جنية إضافية، مؤكدا:أن تم انخفاض حجم سلف الاعمال من 23 مليون جنية فى الفترة من نوفمبر2017 الى يوليو 2018 الى مبلغ 19 مليون جنية مقارنة بذات الفترة عن العام السابق، فضلاً عن شراء مستلزمات الانتاج من تقاوى ومبيدات واسمدة بأفضل الاسعار مما وفر حوالى 5 مليون جنية للقطاع.

وتابع: عبد العال " أن القطاع قام بعمليات الصيانة للمعدات واصلاح السيارات والآلات الحصاد بما يعادل 2 مليون جنية لرفع كفاءة سير العمل بمزارع القطاع.، مضيفا:أنه دعم مزرعة شرق العوينات وبداية انشاء شبكة رى على مساحة 125 فدان لزراعة النخيل البارحى بتكلفة تتخطى 1.5 مليون جنية وتركيب جهاز رى محورى جديد للتوسع فى المساحات المزرعة، حفر وتطهير بئر بتكلفة تتعدى المليون جنية للتوسع فى زراعة المحاصيل وإنتاج التقاوى.

 


قطاع الإنتاج

الحاصلات البستانية

مزراع قطاع الإنتاج

بنجر السكر

تقاوى القمح

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