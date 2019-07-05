الرئيس النمساوى يطالب بزيادة ميزانية القوات المسلحة

فيينا /أ ش أ/

طلب الرئيس النمساوى ألكسندر فإن دير، بيان اليوم الجمعة من البرلمان زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة فى البلاد.

وقالت مصادر فى القصر الرئاسى "هوفبورج" اليوم الجمعة إن الرئيس يريد المزيد من الأموال للجيش الفيدرالى فى ضوء الوضع المالى غير المستقر للجيش النمساوي.

وذكرت المصادر أن الرئيس فان دير بيلين أعلن ذلك على هامش تمرين للجيش فى منطقة ريث بالقرب من مقاطعة كيتزبوهيل.

من جانبه، قال وزير الدفاع توماس ستارلينجر إن التمويل الإضافى المطلوب يقدر بنحو 3.7 مليار يورو، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030 سيتعين زيادة الإنفاق الدفاعى إلى واحد بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.