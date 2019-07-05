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الخارجية الأمريكية ترحب بالاتفاق فى السودان: خطوة حاسمة لمستقبل البلاد

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:10 م
الخارجية الأمريكية ترحب بالاتفاق فى السودان: خطوة حاسمة لمستقبل البلاد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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رحبت الخارجية الأمريكية بالاتفاق بين المجلس العسكرى فى السودان، وقوى "الحرية والتغيير" بشأن تشكيل المجلس السيادى فى البلاد.

ووصفت الخارجية الأمريكية، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، الاتفاق بـ "الخطوة الحاسمة لمستقبل البلاد".

يذكر أن كلا من المجلس العسكرى فى السودان وقوى "الحرية والتغيير" توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل المجلس السيادى فى البلاد، على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين الطرفين، ولمدة 3 سنوات على الأقل، فضلا عن التحقيق بشكل شفاف فى أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

من جهته، أكد المجلس الانتقالى أن الاتفاق لن يقصى أحدا، فيما طالبت قوى "الحرية والتغيير" بأن تكون أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

 


الخارجية الأمريكية

السودان

أخبار السودان

قوى الحرية والتغيير

المجلس العسكرى السودانى

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