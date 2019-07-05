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الحرس الثورى يهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يفرج عن الناقلة الإيرانية

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:01 ص
الحرس الثورى يهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يفرج عن الناقلة الإيرانية ناقلة النفط المحتجرة
رويترز

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هدد قيادى بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم الجمعة باحتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يفرج عن الناقلة الإيرانية فورا.

يذكرأن، رحب مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية عند سواحل جبل طارق.

وأكد بولتون ، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء أمس الخميس ، عزم بلاده وحلفائها على اتباع السياسة الرامية إلى منع حكومتى سوريا وإيران من الاستفادة من تجارة غير مشروعة.


وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت في وقت سابق ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ، فيما دعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية".


إيران

بريطانيا

ناقلة نفط

الحرس الثورى

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