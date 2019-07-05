وأوضحت المصادر أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مناطق "بيت حشران" و"معتق العتم" و"العريشة"، ومواقع أخرى في المديرية، وأضافت إن "قوات الجيش اليمنى مسنودة من التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في مديرية رازح غربي محافظة صعدة، وسط تقهقر كبير في صفوف مليشيات الحوثي الموالية لإيران".