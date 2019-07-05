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التنمية المحلية: تحرير محاضر لمحطات وقود حاولت تخزين البنزين لبيعه بسعر أعلى

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:36 م
التنمية المحلية: تحرير محاضر لمحطات وقود حاولت تخزين البنزين لبيعه بسعر أعلى محطة بنزين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظين بتشديد الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود، لمتابعة رفع أسعار المواد البترولية.

ولفت قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم شن حملات على محطات الوقود مساء أمس الخميس وتم تحرير محاضر لعدد من المحطات التى حاولت تخزين البنزين والسولار لطرحه أمام المواطنين بالزيادة الجديدة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.


زياده البنزين

اسعار البنزين

سعر البنزين

محطات الوقود

الوقود

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