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التموين: لا زيادة فى سعر الخبز المدعم أو السلع التموينية

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:24 م
التموين: لا زيادة فى سعر الخبز المدعم أو السلع التموينية خبز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت بـ5 قروش للرغيف.

وأكد مصدر مسئوول بوزارة التموين حرص وزير التموين على تذليل أى عقبات تواجه منظومة إنتاج الخبز لتوفيره للمواطنين طوال الوقت، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، حيث تتحمل الوزارة فارق تكلفة النقل حرصًا على المواطن، خاصة محدودى الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 


التموين

الخبز المدعم

السلع التموينية

أسعار الوقود

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