سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"البيئة" تبحث مع نائب المدير الاقليمى لبرنامج الأمم المتحدة قضايا البيئة الأفريقية

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:31 م
"البيئة" تبحث مع نائب المدير الاقليمى لبرنامج الأمم المتحدة قضايا البيئة الأفريقية تنوع بيولوجى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع فرانك توراتونجا نائب المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب أفريقيا، بوزارة البيئة، والدكتور أحمد عبد الرحيم مدير البرنامج الإقليمى بسيدارى، لمناقشة التعاون المشترك فى مجال القضايا البيئية الأفريقية، حيث نقل شكر الرئيس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة انجر أندرسون وتقديرها لجهود مصر في الدفع بقضايا البيئة على أجندة الاهتمام العالمى ودورها فى تنفيذ الدورة الرابعة عشر لمؤتمر التنوع البيولوجى والذى ترأسه مصر حاليا.
 
وأكدت الوزارة، على أن مصر تعمل على وضع موضوعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية على أجندة أولويات العالم والتأكيد على أهميتها للدول النامية وخاصة الدول الأفريقية، موضحه أنها خلال الأيام الماضية حرصت ضمن مشاركتها اجتماع أبو ظبي للمناخ على التأكيد على عدد من النقاط، منها: ضرورة توفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وتفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى 2015 خلال رئاسته للجنة دول وحكومات إفريقيا للتغيرات المناخية.
 
وناقش الجانبان عدد من الموضوعات المتعلقة بدور مصر في دعم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة القادم (الأمسن) والموضوعات التي ستضعها على طاولة الحوار به، بالإضافة إلى مناقشة دور مصر فى لفت النظر إلى العلاقة بين قضيتى التنوع البيولوجى وتغير المناخ، ودورها فى تقديم الدعم الفنى والخبرات للقارة الأفريقية فى موضوعات البيئة.
 
كما أشارت إلى الأعداد حاليا لتجديد لغة الحوار لقطاع البيئة، والجمهور المستهدف سواء من صناع القرار أو المواطنين، حيث يتم العمل حاليا على اعداد استراتيجية الاتصال التي تتضمن مجموعة من الرسائل التي تدور حول ضرورة العمل على صون الموارد الطبيعية، وطلبت من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم الفنى فى هذا المجال، بالإضافة إلى دعوتها لهم بالتعاون لإنشاء منصة للشباب لدمجهم في قضايا البيئة والاستفادة من افكارهم وابتكاراتهم في هذا المجال مقترحة أن يكون منتدى شباب العالم فرصة لعرض وسائل دمج الشباب في القضايا البيئية.
 
 

برنامج الامم المتحدة للبيئة

التنوع البيولوجى

سيدارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة