سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 03:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة : ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"CIB"..وتراجع جى بى اوتو

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:00 ص
البورصة : ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"CIB"..وتراجع جى بى اوتو البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لـ4 شركات، وهى المجموعة المالية هيرميس، إلى 178.208 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 16.141 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 81.939 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.983 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 276.471 مليون شهادة
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 67.026 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.769 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة، الشركة المصرية للاتصالات عند 168.521 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.016 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة،  الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

شهادات ايداع

هيرميس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد فريد: البورصة انتهت من جميع متطلبات تفعيل آلية الشورت سيلنج

الخميس، 04 يوليه 2019 10:54 ص

رئيس البورصة: الانتهاء من تأسيس شركة التسوية الخاصة بسوق المشتقات نهاية2019

الخميس، 04 يوليه 2019 10:52 ص

البورصة والمقاصة يقرا تعديلات جديدة على نظام الحسابات المجمعة

الخميس، 04 يوليه 2019 10:51 ص

رئيس مصر المقاصة: تضاعف سيولة السوق وتزيد العمليات المنفذة

الخميس، 04 يوليه 2019 11:42 ص

فريد: حل مشكلة إيقاف أكواد العملاء بسبب تعديل البيانات خلال جلسة التداول

الخميس، 04 يوليه 2019 01:04 م

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بضغوط مبيعات عربية

الخميس، 04 يوليه 2019 02:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة