البورصة : ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"CIB"..وتراجع جى بى اوتو

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لـ4 شركات، وهى المجموعة المالية هيرميس، إلى 178.208 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 16.141 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 81.939 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.983 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 276.471 مليون شهادة

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 67.026 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.769 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة، الشركة المصرية للاتصالات عند 168.521 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.016 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.