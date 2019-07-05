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البترول: توافر إمدادات البنزين والسولار بمحطات الوقود بمختلف المحافظات

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:18 م
البترول: توافر إمدادات البنزين والسولار بمحطات الوقود بمختلف المحافظات ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً بغرفة عمليات الوزارة ضم كلا من رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية.

وخلال الاجتماع تابعت وزارة البترول، بحسب بيان صحفى، موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر امداداته فى مختلف المحافظات المصرية  والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار ومن مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.

واطمأنت الوزارة  خلال الاجتماع، على كفاية الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز ومختلف المنتجات البترولية وذلك من خلال متابعة الأرصدة لحظياً عبر غرفة العمليات بالوزارة، كما حرصت الوزارة على التواصل مع مسئولى غرف العمليات الخاصة بشركات توزيع المنتجات البترولية فى مختلف المحافظات لمتابعة  حركة توزيع البنزين والسولار من المستودعات الرئيسية  وكذلك حركة التوزيع للمستهلك النهائى فى  المحطات وأنها تسير بشكل طبيعى وفقاً للأسعار الجديدة التى تم إقرارها صباح اليوم الجمعة.

وأكدت الوزارة، على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال نقل وشحن الوقود من المستودعات إلى محطات التموين.

 


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