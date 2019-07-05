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الإفراج عن قبطانة سفينة إنقاذ المهاجرين "سى ووتش 3" وسالفينى غاضب

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:02 م
الإفراج عن قبطانة سفينة إنقاذ المهاجرين "سى ووتش 3" وسالفينى غاضب
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "ميدييم" الإيطالية إن القاضية "اليساندرا فيلا" أصدرت قرار الافراج عن قبطانة سفينة إنقاذ المهاجرين "سى ووتش 3"، من تهمة الاتجار بالبشر والرسو على شاطئ ايطالى.

وأصدرت القاضية  قرار بالافراج عنها لعدم صحة الاتهامات الموجهة ضدها، وقالت إنه لا توجد جريمة من الاساس لتصرف راكيتا "بواجبها ، وإنقاذ الارواح فى البحر"، وأطلق سراحها على الفور، وذلك رغم محاولات وزير الداخلية ماتيو سالفينى بإدانة راكيتا.

وكانت "راكيتا" ستواجه السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا وجهت إليها اتهامات بتعريض حياة أربعة أفراد شرطة للخطر بعد اصطدامها بزورق تابع للشرطة أثناء رسوها بسفينة الإنقاذ "سى-ووتش" وعلى متنها 41 مهاجرا أفريقيا، لكنها ربما تواجه تهما متفرقة أخرى منها دعم الهجرة غير الشرعية.

وقالت الصحيفة إن  مكتب المدعى العام فى أجريجينتو بصقلية رفض التوقيع على مرسوم "طرد" لكابتن سفينة "سى ووتش" كما طلب سالفينى.

وأعرب سالفينى عن غضبه الكامل للافراج عنها وقال: "لن أتوقف عن محاولة الحصول على العدالة ضد الالمانية".

 


سالفينى

ايطاليا

سفينة المهاجرين

سى ووتش

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