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الأردن: لا إصابات بين رعايانا جراء زلزال بكاليفورنيا الأمريكية

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:34 م
الأردن: لا إصابات بين رعايانا جراء زلزال بكاليفورنيا الأمريكية مقياس ريختر
عمان /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، عدم وجود إصابات بين المواطنين الأردنيين فى أمريكا جراء تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال بلغ شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر.

وقال مدير مركز العمليات فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - إن السفارة الأردنية فى واشنطن قد أكدت عدم وجود إصابات بين الأردنيين جراء الهزة الأرضية التى ضربت أمس مناطق فى جنوب ولاية كاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعت السفارة - فى بيان لها - المواطنين الأردنيين المقيمين فى المناطق المتأثرة بالهزة الأرضية فى منطقة جنوب كاليفورنيا إلى توخى الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية فى الولاية.

ويدعو مركز العمليات المواطنين فى حال ورد أى ملحوظة طارئة حول هذا الموضوع الاتصال بالخط الساخن للسفارة الأردنية فى واشنطن.

 


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