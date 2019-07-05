استقرار أسهم أوروبا فى التعاملات المبكرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية

رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية فى المعاملات المبكرة اليوم الجمعة، فى الوقت الذى يظل فيه المستثمرون يحجمون عن تكوين مراكز قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية، بينما نزلت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد توقعات تشاؤمية من سامسونج للإلكترونيات بشأن الأرباح.

وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبى قرب أعلى مستوى فى أكثر من 12 شهراً، ويتجه المؤشر صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالى بفضل عملية صعود أطلقتها آمال بشأن إقدام بنوك مركزية رئيسية على اتباع سياسات تيسير وهدنة فى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.9% مع انخفاض أسهم انفينيون وإس.تى.ميكروإلكترونيكس وسيلترونيك ما يتراوح بين 0.7% و1.5% بعد توقعات سلبية لسامسونج أظهرت تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على سوقى الرقائق والهواتف الذكية على مستوى العالم.

وتعززت المخاوف فى قطاع التكنولوجيا بعد أن حذرت مجموعة هكساجون السويدية للصناعات التكنولوجية من انخفاض إيراداتها الفصلية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع أسهم الشركة للانخفاض 14%.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.2% بما يفوق المؤشرات المناظرة، متأثرا سلبا جراء تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة.