سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 10:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا متجها صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعى

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:52 ص
ارتفاع أسعار الذهب عالميا متجها صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعى ذهب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعى على الترتيب، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التى قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدى.
 
وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش صعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1417.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا نحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.
 
وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1419.80 دولار للأوقية.
 
وجميع الأنظار على تقرير الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره فى وقت لاحق اليوم، والتى يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع بواقع 160 ألف وظيفة فى يونيو مقارنة مع زيادة قدرها 75 ألفا فى مايو.
 
ويعقد المركزى الأمريكى اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومى 30 و31 يوليو ، وتضع العقود الآجلة فى اعتبارها بالكامل إجراء خفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
 
وربح الذهب ما يزيد عن 12% أو 150 دولارا منذ لامس أدنى مستوياته منذ بداية العام الجارى عند 1265.85 دولار فى أوائل مايو، مدفوعا بتوقعات إقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
 
وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد وتضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزى العملات الأخرى.
 
واستقر مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تقريبا دون تغير يذكر، بعد أن ظل يُتداول فى الأيام السابقة فى نطاق ضيق فى الوقت الذى كانت فيه الأسواق المالية فى الولايات المتحدة مغلقة بسبب عطلة عامة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 15.27 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 833.28 دولار.
 
واستقر البلاديوم عند 1562.50 دولار للأوقية ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالى.

اسعار الذهب

سعر الذهب

ذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 4-7-2019 فى مصر

الخميس، 04 يوليه 2019 12:44 م

تجديد حبس عامل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بالجمالية

الخميس، 04 يوليه 2019 11:27 ص

لماذا عادت أسعار الذهب للصعود فى مصر عقب انخفاضها على مدار يومين؟

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 ص

النائبة فايزة محمود تنشر صور تتويجها بذهبية البطولة الأفريقية لتنس الطاولة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة