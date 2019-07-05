ارتفاع أسعار الذهب عالميا متجها صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعى

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعى على الترتيب، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التى قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدى.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش صعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1417.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا نحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1419.80 دولار للأوقية.

وجميع الأنظار على تقرير الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره فى وقت لاحق اليوم، والتى يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع بواقع 160 ألف وظيفة فى يونيو مقارنة مع زيادة قدرها 75 ألفا فى مايو.

ويعقد المركزى الأمريكى اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومى 30 و31 يوليو ، وتضع العقود الآجلة فى اعتبارها بالكامل إجراء خفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وربح الذهب ما يزيد عن 12% أو 150 دولارا منذ لامس أدنى مستوياته منذ بداية العام الجارى عند 1265.85 دولار فى أوائل مايو، مدفوعا بتوقعات إقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد وتضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزى العملات الأخرى.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تقريبا دون تغير يذكر، بعد أن ظل يُتداول فى الأيام السابقة فى نطاق ضيق فى الوقت الذى كانت فيه الأسواق المالية فى الولايات المتحدة مغلقة بسبب عطلة عامة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 15.27 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 833.28 دولار.

واستقر البلاديوم عند 1562.50 دولار للأوقية ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالى.