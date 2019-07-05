احمى نفسك واعرف طرق الوقاية من الأنفلونزا وأعراضها

كتبت فاطمة خليل

الأنفلونزا مرض فيروسي شائع ينتشر عن طريق السعال والعطس، يمكنك الإصابة بالأنفلونزا على مدار السنة، لكنها شائعة بشكل خاص في فصل الشتاء، ولهذا السبب تُعرف أيضًا باسم الأنفلونزا الموسمية.

وتختلف الأنفلونزا عن نزلات البرد، حيث إن الإنفلونزا ناجمة عن مجموعة مختلفة من الفيروسات والأعراض تميل إلى أن تبدأ فجأة، وتكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول.

أعراض الانفلونزا



بعض الأعراض الرئيسية للأنفلونزا تشمل:

-ارتفاع في درجة الحرارة (حمى).

-التعب والضعف.

-الصداع.

-الأوجاع والآلام العامة.

-سعال جاف.

-تشمل الأعراض الشبيهة بالبرد، انسداد الأنف أو سيلانها ، والعطس، والتهاب الحلق لكنها تميل إلى أن تكون أقل حدة من الأعراض الأخرى التي لديك.

-يمكن أن تجعلك الأنفلونزا تشعر بالإرهاق والتوعك ، بحيث عليك البقاء في السرير والراحة حتى تشعر بالتحسن.

الوقاية من الانفلونزا



يمكنك المساعدة في منع إصابتك بالإنفلونزا أو نشرها للآخرين من خلال اتباع أساليب النظافة الجيدة.

-اغسل يديك بانتظام بالصابون والماء الدافئ.

-قم بتنظيف الأسطح بانتظام مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر والهاتف ومقابض الأبواب للتخلص من الجراثيم.

-استخدام الأنسجة لتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس.

-تجنب الاتصال غير الضروري بأشخاص آخرين أثناء الإصابة.

-يجب عليك الابتعاد عن العمل أو المدرسة حتى تشعر بالتحسن.

-في بعض الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالأنفلونزا، قد يوصى باستخدام تطعيم الأنفلونزا السنوي أو الأدوية المضادة للفيروسات للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالعدوى.