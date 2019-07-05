إينى: محادثات بشأن منشأة الغاز الطبيعى المسال بدمياط وتوقعات بعملها هذا العام

قال الرئيس التنفيذى لإيني الإيطالية، اليوم الجمعة إنه يجرى محادثات بشأن منشأة للغاز الطبيعي المسال بدمياط المصرية ويتوقع عملها قريبا هذا العام.
إينى: محادثات بشأن منشأة الغاز الطبيعى المسال بدمياط وتوقعات بعملها هذا العامالجمعة، 05 يوليه 2019 01:37 م
إينى
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