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الجمعة، 05 يوليه 2019 02:02 م
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إينى: محادثات بشأن منشأة الغاز الطبيعى المسال بدمياط وتوقعات بعملها هذا العام

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:37 م
إينى: محادثات بشأن منشأة الغاز الطبيعى المسال بدمياط وتوقعات بعملها هذا العام إينى
رويترز

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قال الرئيس التنفيذى لإيني الإيطالية، اليوم الجمعة إنه يجرى محادثات بشأن منشأة للغاز الطبيعي المسال بدمياط المصرية ويتوقع عملها قريبا هذا العام.


إينى

دمياط

الغاز المسال

مصر

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