إنفوجراف.. 6.8 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر فى 2018

كتب عبد الحليم سالم

قال تقرير الاستثمار العالمى، لعام 2019، الصادر عن منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة، إن أفريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ، حيث ارتفعت التدفقات إلى 46 مليار دولار أمريكى في عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وتصدرت مصر الدول الأفريقية، تعرف على التفاصيل .

1 - تصدرت مصر دول القارة ، بجذب نحو 6.8 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر .

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جنوب أفريقيا حلت ثانيا باستقبال 5.3 مليار دولار

3- الكونغو فى المركز الثالث بـ 4.3 مليار دولار.

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المغرب فى المركز الرابع بـ 3.6 مليار دولار

5- إثيوبيا فى المركز الخامس بـ 3.3 مليار دولار.