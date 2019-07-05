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إنفوجراف.. 6.8 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر فى 2018

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:00 ص
إنفوجراف.. 6.8 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر فى 2018 وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

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قال تقرير الاستثمار العالمى، لعام 2019، الصادر عن منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة، إن أفريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ، حيث ارتفعت التدفقات إلى 46 مليار دولار أمريكى في عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وتصدرت مصر الدول الأفريقية، تعرف على التفاصيل .

1 - تصدرت مصر دول القارة  ، بجذب نحو 6.8 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر .

2 -

جنوب أفريقيا حلت ثانيا باستقبال 5.3 مليار دولار.

3- الكونغو فى المركز الثالث بـ 4.3 مليار دولار.

4-

المغرب فى المركز الرابع بـ 3.6 مليار دولار.

5- إثيوبيا فى المركز الخامس بـ 3.3 مليار دولار.

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الاستثمارات المباشرة العالمية

الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار فى مصر

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