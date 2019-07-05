سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 08:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

إعلان نتيجة جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى البحث العلمى لعام 2019

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:41 م
إعلان نتيجة جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى البحث العلمى لعام 2019 وزاره الأوقاف ـ أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن اعتماد نتيجة جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدراسات الإسلامية في مجال البحث العلمي لعام 2019م، وذلك بعد انتهاء اللجنة العلمية  الدائمة برئاسة الدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية  من تحكيم وتقييم البحوث المقدمة للجائزة.
 
وقررت اللجنة منح جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيهًا للدكتور أسامة فخري فكري محمد  الجندي، وذلك عن بحثه المقدم في الموضوع الأول: "فقــه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر"، تصرف من حساب فائض الريع بوزارة الأوقاف المصرية ، مع التوصية بنشر البحث المقدم من سيادته ضمن مطبوعات المجلـس الأعلـى للشـئون الإسلامية بعد تنقيحه .
 
فيما قررت اللجنة حجب الجوائز في كل من: الموضوع الثاني: "الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين – دراسة مقارنة في ضوء واقعنا المعاصر" والموضوع الثالث: "فقـه الأولويات في ضوء واقعنا المعاصر"، وذلك لعدم ارتقاء الأبحاث المقدمة إلى المستوى العلمي الأكاديمي والبحثي المطلوب.
 

وزاره الاوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

فقه الأولويات

فقــه السيرة النبوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل أوقاف الأقصر يزور 9 مساجد للتأكيد على عدم صعود المنابر إلا للدعاة فقط

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:49 م

تعاون بين البيئة والأوقاف لرفع الوعى بأضرار حرق المخلفات الزراعية بالشرقية

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:20 ص

الأوقاف تعلن الناجحين فى اختبارات برنامج تنمية مهارات الكوادر الإدارية بالهند

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:57 ص

الأوقاف: فرش 1000 شقة للأسر الفقيرة بتكلفة 30 مليون جنيه

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:04 ص

الأوقاف تحذر قيادات المحافظات من عدم نظافة أسطح المساجد

الخميس، 04 يوليه 2019 11:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة