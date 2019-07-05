إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله /أ ش أ/

أصيب أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم (بين مدينتنى نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التى جاءت اليوم إحياء للذكرى الثامنة لانطلاقها.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين فى المسيرة وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص "المطاطي".

وأضاف شتيوى أن كل أشكال التنكيل التى تعرض لها أهالى القرية في650 مسيرة امتدت على مدار 8 أعوام، لم تنجح بكسر إرادتهم، فهم مصممون على الاستمرار فى مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق أهدافها بفتح الطريق المغلق منذ 16 عاما.