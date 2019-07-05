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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مخزن تكييفات بمدينة نصر

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:50 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مخزن تكييفات بمدينة نصر محكمة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات.

 

اعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه للواقعة، وأنه سرق المخزن بأسلوب "كسر الأقفال"، وأستأجر سيارة نقل بعدما اوهم قائدها بأنه يمتلك مخزن به تكييفات ويريد نقلها لمكان أخر.

 

وأقر بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 5 أجهزة تكييف المستولى عليهم بمسكنه.

 

 وكشف بتصرفه بالبيع فى جهاز تكييف لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه"، وكذلك ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من ضبط عاطل لارتكابه واقعة سرقة 6 أجهزة تكييف، من داخل مخزن إحدى الشركات التجارية، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم، 10 طلقات من ذات العيار.

 


مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

قسم مدينة نصر

سرقة مخزن تكييف فى مدينة نصر

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