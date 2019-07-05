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أوروبا تلاحق تطرف الإخوان.. "الشيوخ الفرنسى"يطالب الأمن بحظر تطبيق إلكترونى يديره "القرضاوى".. أعضاء بالمجلس يحذرون من دور الجماعة.. ويؤكدون: "يورو فتوى" يحرض على التطرف.. وتحريم العمل بجهاز الشرطة أبرز فتاواه

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:30 م
أوروبا تلاحق تطرف الإخوان.. "الشيوخ الفرنسى"يطالب الأمن بحظر تطبيق إلكترونى يديره "القرضاوى".. أعضاء بالمجلس يحذرون من دور الجماعة.. ويؤكدون: "يورو فتوى" يحرض على التطرف.. وتحريم العمل بجهاز الشرطة أبرز فتاواه القرضاوى وتميم
إيمان حنا

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وجه أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي صفعة جديدة ليوسف القرضاوى، أحد أبرز شيوخ الإخوان، حيث طالبوا وزارة الداخلية بمنع تطبيق إلكتروني أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم "الإخوان" الإرهابي، يخضع لإدارة يوسف القرضاوى الممنوع من دخول فرنسا، حيث عقد اليوم مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ الفرنسي للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم "يورو فتوى" باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف، بحسب سكاى نيوز.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحظر فيه العديد من دول أوربا دخول القرضاوى بسبب تلك الفتاوى التحريضية. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن التطبيق يحرض بشكل مباشر على الكراهية، عبر أمثلة عديدة أظهرها، ويأتي في وقت باتت فيه محاربة فرنسا لخطاب الكراهية والتطرف أولوية قصوى، بعد أن ضربها الإرهاب مرارا.

مطالب حظر تطبيق القرضاوى

ومن جانب آخر طالبت السيناتور ناتالي غوليه، وهي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بوقف التطبيق، وحثت وزارة الداخلية بوقفه على متجر أبل الإلكتروني، لأنه من بين التطبيقات المئة الأكثر تحميلا، وهو ما يدل على خطورة انتشار هذا التطبيق.

 

وقد تبنت أمس إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي قرارا بإجبار محركات البحث على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت خلال 24 ساعة.

 

وأشار موقع "قطريليكس" المعارض، إلى أن النائبة الفرنسية، كررت طلب حظر تطبيقات القرضاوى عدة مرات موضحة لوزير الداخلية الفرنسى ان تلك التطبيقات تحرض على الإرهاب، و من بينها تطبيق "يورو فتوى"، مشيرة إلى أنها تمكنت بمساعدة بعض زملائها البريطانيين من إزالة التطبيق من "جوجل"، لكنه لا يزال موجودًا على أبل.

و كتبت ناتالى مقالة لها بصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، مؤخرا ، استعرضت فيها أبرز الفتاوى التى صدرت عن يوسف القرضاوى فى هذا التطبيق الجديد من بينها تحريم العمل كأفراد شرطة فى "الدول الكافرة"، فى إشارة إلى الدول الأوروبية، لذلك طالب بحظر تطبيق "يورو فتوى" على الهواتف الموبايل، لأن هذا التطبيق أطلقه المجلس الأوروبى للإفتاء وهو أحد المنظمات الإخوانية التى يترأسها يوسف القرضاوى، وهو ممنوع من الدخول لعدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا وفرنسا.

 

النائبة الفرنسية قالت إنها استطاعت بمساعدة زملائها البريطانيين إزالة التطبيق من "جوجل"، لكن التطبيق لا يزال على متجر أبل، و هذا التطبيق يزعم أن الإسلام يحرّم على المسلمين أن يكونوا رجال شرطة أو رجال الدرك فى دولة فاسدة، وقالت النائبة الفرنسية :"نحن نطلق بيان كرايست تشيرش ضد خطاب الكراهية على الإنترنت، ونحن غير قادرين على حظر تطبيق ينشر الرسائل التى تتعارض مع مبادئنا".

 

جوجل يوقف التطبيق

وقد قرر متجر تطبيقات جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي"، حظر التطبيق على الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد"، فيما لم تقم شركة أبل باتخاذ نفس الخطوة.

 

وعلقت جوجل على قرار الحظر قائلة: "في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على تطبيقات فردية، سنتخذ إجراءات سريعة ضد أي تطبيقات تخالف سياساتنا بمجرد علمنا بذلك، بما في ذلك تلك التطبيقات التي تحتوي على خطاب كراهية".

 

علاقة القرضاوى وقطر

وكان عدد من الدول الأوروبية قد بدأ اتخاذ إجراءات ضد تطبيقات الفتاوى التى ينشر فيها يوسف القرضاوى فتاويه التحريضية.

 

وفى الوقت الذى ينبذ العالم القرضاوى ، تصر قطر على منحه امتيازات ، حيث أكد صالح الغفرانى المرى، المعارض القطرى، أن أبناء القرضاوى من مزدوجى الجنسية ولم تسحب قطر الجنسية منهم، فى خرق للقوانين بدولة قطر، بينما أسقطت الجنسية عن ابناء قبيلة الغفران.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشحصى على "تويتر": "عبد العزيز آل إسحاق – أحد رجال تميم بن حمد - يقول سبب إسقاط الجنسية من أبناء قبيلة الغفران في قطر إزدواج الجنسية، ومازلنا نتحدى الحكومة أثبات ذلك الادعاء".

 

وتابع صالح الغفرانى المرى: "هل الإزدواج ممنوع على كل المواطنيين أم هناك حالات مستثناة في الإزدواج؟ مثالا يوسف القرضاوي أبناءه قطريين أو مصريين؟".

 

 


القرضاوى

تميم

الارهاب

تطرف الاخوان

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