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أخ يقتل شقيقه المريض نفسيًا أثناء تقسيم الميراث بمركز نقادة فى قنا

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:12 ص
أخ يقتل شقيقه المريض نفسيًا أثناء تقسيم الميراث بمركز نقادة فى قنا جثه - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أقدم عامل مقيم بمركز نقادة بمحافظة قنا، بضرب شقيقه المريض نفسيا بمطواة ثم انهال عليه بشومة وبعدها أطلق عليه الرصاص، لخلافهما على تقسيم الميراث واعتقاده أن القتيل قد قتل نجله منذ عامين.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمود حسن مدير المباحث بمصرع "حسين.ع.ال" 25 سنة إثر إصابته بطعنات نافذة وطلقات نارية فى منزل أسرته بقرية البحرى قامولا بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وأفادت تحريات فريق البحث بإشراف العميد أشرف عبد المالك رئيس المباحث أن مرتكب الحادث يدعى "عمر.ع" شقيق القتيل، حيث وقعت مشادة بينهما بسبب خلافهما على تقسيم الميراث قام خلالها المتهم بطعن شقيقه بمطواة ثم انهال عليه بشومة وبعدها أطلق عليه رصاصتين من سلاح غير مرخص، وتم ضبط المتهم .

وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


جريمه قتل بقنا

مركز نقادة

قنا اليوم

جريمة قتل

خلافات الميراث

النيابة العامة

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