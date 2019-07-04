%96 نسبة النجاح في الفرقة الأولي بكلية الطفولة المبكرة بجامعة المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أعتمد الدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطفولة المبكرة، حيث بلغت سبة النجاح 96%.

وأوضح الدكتور عمرو الكشكى، عميد الكلية، أنه تقدم للامتحان 376 طالبة بالفرقة الأولى، معلنا العشرة الأوائل للفرقة هن لمياء يوسف عز العرب، وخلود على موسى، أمل رفيق الفرماوى، ندي أيمن صلاح الدين، ندى حمدى محمد، مهيتاب إيهاب صابر، فاطمة مجدى حسان، الشيماء صبرى الوزي،ر تسنيم علاء يونس، حكمت محمد دياب .

يأتي ذلك فى الوقت الذى ينظم مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية ،دورة تدريبية لإعداد معلم تعليم الكبار، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة المنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار ، ضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الامية، وتعليم الكبار.

تبدأ دورة إعداد معلم تعليم الكبار للمجموعة الثالثة والعشرون من المتدربين، السبت 13 يوليو الحالى، ويقوم بالتدريب فيها أساتذة متخصصين من كلية التربية ، ذلك برعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتحت إشراف الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتور على حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة هبة الغتمى مدير المركز .