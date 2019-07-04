سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 10:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

%96 نسبة النجاح في الفرقة الأولي بكلية الطفولة المبكرة بجامعة المنوفية

الخميس، 04 يوليه 2019 08:52 م
%96 نسبة النجاح في الفرقة الأولي بكلية الطفولة المبكرة بجامعة المنوفية جامعة المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعتمد الدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطفولة المبكرة، حيث بلغت سبة النجاح 96%.

وأوضح الدكتور عمرو الكشكى، عميد الكلية، أنه تقدم للامتحان 376 طالبة بالفرقة الأولى، معلنا  العشرة الأوائل للفرقة هن لمياء يوسف عز العرب، وخلود على موسى، أمل رفيق الفرماوى، ندي أيمن صلاح الدين، ندى حمدى محمد، مهيتاب إيهاب صابر، فاطمة مجدى حسان، الشيماء صبرى الوزي،ر تسنيم علاء يونس، حكمت محمد دياب .

يأتي ذلك فى الوقت الذى ينظم مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية ،دورة تدريبية لإعداد معلم تعليم الكبار، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة المنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار ، ضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الامية، وتعليم الكبار.

 تبدأ دورة إعداد معلم تعليم الكبار للمجموعة الثالثة والعشرون من المتدربين، السبت 13 يوليو الحالى، ويقوم بالتدريب فيها أساتذة متخصصين من كلية التربية ، ذلك برعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتحت إشراف الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتور على حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة هبة الغتمى مدير المركز .

 

 


كلية الطفولة

جامعة المنوفية

الدراسات العليا

البحوث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفنى بوزارة التعليم العالى

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:22 م

اجتماع موسع لرئيس جامعة المنوفية مع قيادات وزارة الزراعة السعودية لبحث التعاون

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:31 م

جامعة المنوفية تشارك فى المعرض التعليمى الثانى للجامعات المصرية بنيجيريا

الخميس، 20 يونيو 2019 09:32 ص

جامعة المنوفية تبدأ اختبار 120 متقدما لوظيفة مدير إدارة بمختلف الكليات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:21 م

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التربية الرياضية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة