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11 مليون دولار صادرات المواد العازلة بالفترة من يناير إلى مايو 2019

الخميس، 04 يوليه 2019 02:00 ص
11 مليون دولار صادرات المواد العازلة بالفترة من يناير إلى مايو 2019 كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة
كتب – إسلام سعيد

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كشف الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة فى غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن صادرات المواد العازلة سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 قرابة 11 مليون دولار.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دولة نيجيريا أكبر دولة مستوردة للعزل بما قيمته 1.3 مليون دولار أول 5 أشهر من العام الجارى، مقابل 4.5 مليون دولار بنسبة تراجع تسجل 70 %، لافتا إلى أن الصادرات لدولة كينيا سجلت 1.03 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 3%.

وكشف الدسوقى، أن صادرات العزل للسوق الليبى سجلت ارتفاع بنسبة 36 % لتبلغ ما قيمته 937 ألف دولار، مقابل 689 ألف دولار بالفترة نفسها من العام الماضى، وكذلك شهد صادرات القطاع للسوق الفلبينى طفرة كبيرة مسجلة 447 ألف دولار بالفترة من يناير إلى مايو 2019 مقابل 164 ألف دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار إلى تطورت صادرات القطاع لبعض الدول منها "اندونيسيا، تايوان، وأوغندا ، وبريطانيا ، تنزانيا، موريشيوس، مدغشقر، اثيوبيا، قبرص ، ألبانيا، هونج كونج".

 


صادرات مصر

الغزل والنسيج

صادرات العزل الحرارى

كمال الدسوقى

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