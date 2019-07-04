10 معلومات عن الأميرة ريما..أول امرأة سفيرة للمملكة فى واشنطن خلفا للأمير خالد بن سلمان

إيمان حنا

غردت الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان، اليوم، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلنة بدء مباشرة مهام عملها كأول سفيرة للمملكة العربية السعودية فى واشنطن خلفا للأمير خالد بن سلمان، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن الأميرة قدمت اليوم أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت في أول تعليق لها بعد مباشرة مهامها،" بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب". وأتطلع لبدء هذه المرحلة بالعمل مع فريق رائع في السفارة السعودية بواشنطن"..وإليك أبرز 10 معلومات عن الأميرة السعودية..

ـ أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.





ـ تعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة لدى أمريكا منذ عام 1945.



الأميرة ريما والأمير خالد

ـ عملت كمستشارة لولى العهد السعودى 2016.

ـ أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية فى 2016.

ـ تتمتع بخبرة كبيرة فى المجال السياسى فوالدها الأمير بندر بن سلطان له باع كبير فى العلاقات الأمريكية السعودية.





ـ لها العديد من الأنشطة الاجتماعية منها إطلاق مبادرة (KSA10) لرفع درجة الوعي الصحي الشامل، و إنشاء مؤسسة "ألف خير".



الأميرة ريما تتسلم جائزة من الشيخ حمدان بن راشد

ـ تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين والتي أصدرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المرموقة في عام 2014م.





ـ اختارها منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس لتنضم إلى برنامج "القيادات العالمية الشابة" لإنجازاتها في المجالات التنموية.





ـ عملت كرئيس تنفيذي لشركة ألفا انترناشونال هارفي نيكلز، ودخلت ضمن قائمة مجلة "فاست كومباني" الأمريكية للأشخاص الأكثر إبداعاً عام 2014م.





ـ كان لها دور كبير فى إطلاق حملات التوعية بمرض سرطان الثدى.