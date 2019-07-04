وكيل أوقاف الأقصر يعلن بدء التصفيات الأولية لمسابقة الإيفاد للقراء خلال شهر رمضان المقبل

الأقصر ـ أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم الإعلان عن بدء التصفيات الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد خلال شهر رمضان المبارك 1441 هجرية/ 2020م، وذلك للقراء، وذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع، وذلك تمهيداً لعقيد التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، علي كافة المتقدمين عبر موقع الوزارة التوجه إلي إدارة الدعوة بمسجد الصابوني بالأقصر، للإختبار في الموعد المقرر ومعه المستندات الخاصة، وهي:- (بيان حالة وظيفية – الطلب الذي تقدم به عبر الموقع – صورة من الرقم القومي)، متمنياً التوفيق للجميع.