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وزير دفاع لبنان يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات مساعى ترسيم الحدود مع إسرائيل

الخميس، 04 يوليه 2019 02:27 م
وزير دفاع لبنان يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات مساعى ترسيم الحدود مع إسرائيل وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب
بيروت (أ ش أ)

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أجرى وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، اليوم الخميس، مباحثات مع القائد العام لقوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبنانى "يونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول، تناولت ما توصلت إليه المساعى التى يقوم بها الموفد الأمريكى السفير ديفيد ساترفيلد، فى شأن ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان مع إسرائيل.

وتطرق اللقاء بين الجانبين إلى مسألة قيام الجيش اللبنانى ببناء برج مراقبة فى بلدة (رأس الناقورة) الحدودية مع إسرائيل، وكذلك البرج المماثل الذى تقوم إسرائيل بتشييده فى الجهة المقابلة للحدود.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حالة من التوتر فى الآونة الأخيرة، على خلفية الإنشاءات وأعمال تركيب أجهزة استشعار ورصد يقوم بها الجانب الإسرائيلى بين الحين والآخر على طول الجدار الأسمتنى الفاصل والذى انتهت إسرائيل من استكماله مؤخرا، بالإضافة إلى بدء الجيش اللبنانى قبل عدة أسابيع فى إنشاء برج مراقبة حدودى فى بلدة رأس الناقورة، ردا على إنشاء إسرائيل لبرج مراقبة حدودى من جهتها.

وأُصيبت الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، بانتكاسة بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلى على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية فى العملية التفاوضية، وهو الأمر الذى لا يريده لبنان كونه يعنى أن يدخل فى مسار "تفاوض مباشر" مع إسرائيل فى هذا الملف.

 


وزير الدفاع اللبنانى

لبنان

اسرائيل

ترسيم الحدود اللبنانيه

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