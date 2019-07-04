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وزير داخلية إسرائيل يزور عائلة الشاب الأثيوبى المقتول برصاص شرطى

الخميس، 04 يوليه 2019 04:34 م
وزير داخلية إسرائيل يزور عائلة الشاب الأثيوبى المقتول برصاص شرطى
هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الداخلية الإسرائيلى جلعد أردن أجرى زيارة اليوم الخميس لعائلة الشاب الأثيوبى سولمون تيكا الذى لقى مصرعه الأحد الماضى برصاص شرطى إسرائيلى فى مدينة حيفا الإسرائيلية .
 
وقال "أردن" أن الشرطة لن تتوانى فى تقديم الشرطى للمحاكمة والمتورطين فى قتل الشاب الأثيوبى" تيكا" لكنه رفض المظاهرات التى خرجت من قبل الطائفة الأثيوبية فى إسرائيل .
 
وأكد أنه يتفهم حزن الأثيوبيين لكنه لن يسمح بالإخلال بالنظام العام للدولة ، بعدما قام المتظاهرين بقطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات والاشتباك مع قوات الأمن .
 
وتشهد إسرائيل لليوم الثالث على التوالى مظاهرات فى كافة أنحاءها من قبل اليهود الأثيوبين بعد مقتل شاب فى الـ18 من عمره برصاص شرطى إسرائيلى.
 
 

اسرائيل

اثيوبيا

مظاهرات إسرائيل

تل ابيب

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