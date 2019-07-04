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وزير خارجية بريطانيا ينفى تأييده أى احتجاجات عنيفة فى هونج كونج

الخميس، 04 يوليه 2019 10:23 ص
وزير خارجية بريطانيا ينفى تأييده أى احتجاجات عنيفة فى هونج كونج وزير الخارجية البريطانى جيرمى هنت
(رويترز)

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قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الخميس، إنه لم يساند أي احتجاجات عنيفة فى هونج كونج، وذلك بعدما ألقت وسائل إعلام صينية باللائمة فى الاضطرابات الواقعة بالمستعمرة البريطانية السابقة على تدخل حكومات غربية.

وقال هنت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "دعوني أوضح ما قلت. لقد قلت إنني أدين، وإن المملكة المتحدة تدين، كل أشكال العنف وإن الناس الذين يؤيدون المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية سيستاؤون جدا من المشاهد التي رأوها".

وأضاف أن على السلطات أن تعالج جذور المشكلة التي سببت الاحتجاجات على قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، وهو قانون تقرر تعليقه.

وقال إنه لا يرى سببا يعوق استمرار العلاقات الطيبة بين بريطانيا والصين.

 


هونج كونج

احتجاجات

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الصين

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