وزير خارجية بريطانيا يتحدى جونسون لتقديم خطته لمعالجة السمنة

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سكاى نيوز" إن وزير الخارجية البريطانى، جيريمي هانت تحدى منافسه في حزب المحافظين بوريس جونسون لشرح خطته لمعالجة السمنة بدلاً من مجرد تقديم تعهد "شعبوى" بوقف "ضرائب الخطيئة" على الأطعمة المالحة والسكرية والدسمة.

وادعى وزير الخارجية ، الذي كان سابقًا أطول وزير للصحة في تاريخ هيئة خدمة الصحة الوطنية ، أنه "متحير تمامًا" من سياسة جونسون بشأن هذه القضية.

أعلن جونسون ، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يفوز على هانت ، وسيخلف تيريزا ماي خليفةً لرئيس الوزراء ، خططًا لوقف تنفيذ ما يسمى بـ "ضرائب الخطيئة" حتى يتم الانتهاء من "مراجعة شاملة" لفعاليتها. .

وأشار إلى تمديد مقترح لضريبة السكر الحالية لتشمل مشروبات الحليب السكرية كأساس لإعلان سياسته.

ومع ذلك ، كان هناك عدم يقين بشأن تعهد حملة جونسون بعد أن شاهدت "سكاي نيوز" البريطانية خططًا وزعها مؤخرا مات هانكوك ، وزير الصحة الحالي، لوقف المقترح.