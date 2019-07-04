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على هامش حضوره احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى: العلاقات المصرية الكويتية تزداد قوة

الخميس، 04 يوليه 2019 01:34 م
وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى: العلاقات المصرية الكويتية تزداد قوة محمد الجبرى وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى خلال حتفل ذكرى ثورة 23 يوليو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال محمد الجبرى، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى، إن ثورة 23 يوليو ليست عيدا لمصر فقط، لكنها عيد لمصر والكويت معا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين وطيدة ومتجذرة على مر التاريخ، مشيدا بالعلاقات بين البلدين التى تزداد قوة ومتانة.
 
وأضاف الجبرى، فى تصريح صحفى، على هامش حضوره احتفال السفارة المصرية، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، والذى أقيم مساء اليوم الأربعاء، أن أبناء الجالية المصرية الذين يعيشون فى وطنهم الثانى الكويت، ساهموا فى بناء الكويت فى مختلف المجالات.
 
وتابع الجبرى قائلا: "تشرفت اليوم بتمثيل دولة كويت فى الاحتفال مع الأشقاء فى جمهورية مصر العربية بالعيد الوطنى، إن العلاقات المصرية الكويتية، تزداد قوة يوما بعد يوم، فى ظل قيادة البلدين المتمثلة، فى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى".
 
وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى، أن تاريخ العلاقات المصرية الكويتية يمتد إلى أبد الدهر فى العديد من المجالات، وفى مقدمتها اختلاط الدماء الكويتية بالدماء المصرية، من أجل الحفاظ على سيادة البلدين.
 
كانت السفارة المصرية بالكويت، قد احتفلت مساء اليوم، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، ووزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، وعدد من الشيوخ، والسفراء العرب والأفارقة والأجانب، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأبناء الجالية المصرية بالكويت.

مصر

ثورة 23 يوليو

الكويت

محمد الجبرى

طارق القونى

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