وزير الاقتصاد الإيطالى: لاجارد مناسبة أكثر لتولي دور فى المفوضية الأوروبية

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قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا اليوم الخميس إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مناسبة أكثر لتولى دور في المفوضية الأوروبية بدلاً من رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم عن تريا قوله - أمام لجنة في مجلس الشيوخ - إن "لاجارد شخصية جديرة، وأود شخصياً أن أراها في المفوضية الأوروبية إلا أنها ذهبت إلى البنك المركزي الأوروبي".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا - يوم الثلاثاء الماضي - على ترشيح كريستين لاجارد لشغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل.