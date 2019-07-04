وزير الاستخبارات الإيرانى: المخاوف من قوة إيران منعت واشنطن من مهاجمتها

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء اليوم الخميس، عن وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) الإيرانى محمود علوى قوله إن بإمكان طهران وواشنطن إجراء محادثات بشرط أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها وتسمح السلطات العليا بإيران بإجراء محادثات بين الخصمين.

وأضاف علوي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أمريكا لكن ذلك في حالة رفع ترامب العقوبات وإعطاء كبار قادتنا الإذن بإجراء مثل هذه المحادثات".

وأضاف "كان الأمريكيون مرعوبين من قوة إيران العسكرية. هذا هو السبب في قرارهم إلغاء قرار مهاجمة إيران".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضي إنه تراجع عن ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة يوم 20 يونيو لأن الضربة قد تقتل 150 شخصا، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران.